بابا نويل يوزع الهدايا والألعاب على مرضى السرطان بأورام الأقصر (صور)

استقبلت مستشفى أورام الأقصر لعلاج الأورام بالمجان"بابا نويل"؛ لتقديم الدعم المعنوي، لأطفال الصعيد مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى؛ احتفالا بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وسط جو من المرح والبهجة.

مظاهر الاحتفال بالكريسماس في مستشفى الأطفال للسرطان بالأقصر

والتف الأطفال حول «بابا نويل» الذى رسم البهجة والسعادة للأطفال الصغار بظهوره المفاجئ، أثناء تلقيهم العلاج الإشعاعي، داخل غرف العلاج مرتديًا زي"سانتا كلوز"، حاملا معه هدايا الكريسماس والورود والألعاب، وقدمها لهم وهو يغنى أغاني الكريسماس، وسط تفاعل من الأطفال وذويهم، وارتسمت البسمة والبهجة على وجوه الأطفال الصغار.

والتقط "بابا نويل" الصور التذكارية مع الأطفال فى غرف العلاج وطرقات المستشفى التى تتزين بالألعاب والصور، وسط تفاعل الاطفال والمرضى بهذه اللفتة الإنسانية.

رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمستشفى بـ بابا نويل القادم من كنيسة شبرا بالقاهرة لدعم الأطفال المرضى، موضحا أن المستشفى حريصة كل الحرص على تقديم الدعم للمرضى، انطلاقًا من إدراكها لرسالتها السامية في تخفيف الألم عن المرضى، ومساعدتهم في الدعم المعنوي خلال رحلتهم العلاجية، من خلال استغلال كافة المناسبات، لإضفاء روح السعادة على المرضى تمكنهم من مواصلة التحدي في محاربة المرض.

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