سكرتير بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة محي الدين

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، سوق اليوم الواحد بمدينة بني سويف، تنفيذًا لتكليفات من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في إطار المبادرة التي أطلقتها المحافظة لتخفيض الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتعاون بين الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، الغرفة التجارية، والقطاع الخاص، تحت إشراف مديرية التموين.

سكرتير بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد بمحي الدين

وخلال الزيارة، اطمأن السكرتير العام المساعد بـ بني سويف، على سير العمل في السوق الذي يُقام في منطقة محي الدين، والذي يضم مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر، الأرز، المكرونة، الجبن، الألبان، اللحوم، الدواجن، الخضروات والفواكه، بأسعار أقل من الأسواق والمحلات التجارية، وتبادل الحوار مع عدد من المواطنين المترددين على السوق، للاطمئنان على الأسعار وجودة المنتجات.

وأكد السكرتير العام المساعد بـ بني سويف، أن السوق يُنظم في مختلف مراكز المحافظة على مدار الأسبوع، حيث يُعقد يوم السبت في الفشن والواسطى، ويوم الاثنين في مركز ناصر، ويوم الثلاثاء في بني سويف وسمسطا، ويوم الأربعاء في أهناسيا، ويوم الخميس في مركز ببا.

لجنة حماية المستهلك تتابع الأسواق والمحلات التجارية

وفي نفس السياق، أشرف اللواء سامي علام على حملة قامت بها لجنة حماية المستهلك لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، ومكافحة الغش التجاري. كما تم التأكد من توافر المنتجات الغذائية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

رافق السكرتير العام المساعد في جولته كل من: علي يوسف رئيس المدينة، عزة بسيوني مدير إدارة تموين بني سويف، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد عبدالعظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأعضاء لجنة حماية المستهلك.

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