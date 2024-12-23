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تعليم بني سويف: امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول نظام قديم والثاني بوكليت

الدكتورة أمل الهواري،
الدكتورة أمل الهواري، فيتو

أكدت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ بني سويف، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية سوف تتم بنظام العام الماضي دون تغيير، فيما سيتم تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

امتحانات الإعدادية الترم الأول نظام قديم والتاني بوكليت

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بـ بني سويف، أن امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ستتم بنظام العام الماضي دون تغيير وحسب المواصفات الفنية الواردة من المركز القومي للامتحانات وهو عبارة عن "ورقة أسئلة وكراسة الإجابة" كما هو معتاد في السنوات الماضية بينما سيتم تغيير نظام الامتحان بتطبيق "نظام" البوكليت في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف 2025

وأعلنت وكيل تعليم بني سويف، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي ـ الشهادة الإعدادية ـ للعام الدراسي 2024ـ 2025 حيث تبدأ يوم السبت 18 يناير بامتحان اللغة العربية والتربية الرياضية ثم الاثنين 20 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية والهندسة ثم الثلاثاء 21 يناير امتحان العلوم والتربية الفنية ويوم الأربعاء 22 يناير امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وتختتم الامتحانات يوم الخميس 23 يناير بامتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

 

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، سير أعمال البرنامج التدريبي، الذي تنفذه إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم لتدريب وتأهيل أكثر من 630 رئيسا ومراقب أول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية على أعمال الامتحانات، ضمن خطة تطوير ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين والقيادات التعليمية وتأهيل رؤساء والمراقبين الأول للشهادة الإعدادية.

 

 رفع كفاءة رؤساء اللجان والمراقبين للشهادة الإعدادية

وأوضحت وكيل تعليم بني سويف، أن الهدف من التدريب رفع كفاءة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للشهادة الإعدادية على أعمال الامتحانات سواء الفنية والإدارية والقرارات والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، موجهة باستمرار توفير كافة التيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج به بالشكل المطلوب لتحقيق الإستفادة منه بمختلف مراكز التنمية المهنية بالإدارات التعليمية.

 

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