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تعليم بني سويف تبحث تعديل جداول امتحانات المرحلة الابتدائية للترم الأول

طلاب المرحلة الابتدائية،
طلاب المرحلة الابتدائية، فيتو

تبحث مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، تعديل جداول مواعيد امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2024/ 2025، عقب ورود شكاوى من بعض أولياء الأمور على المواعيد.

 

تعليم بني سويف تبحث تعديل جداول الامتحانات

حيث تضمنت الجداول المعلنة وجود أيام تجرى بها الامتحانات في ثلاث مواد، وأيام أخرى تتضمن امتحان مادتين أساسيتين "دراسات وعلوم" في نفس اليوم، ما رآه بعض أولياء الأمور عبأً على أبنائهم، ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة اقتراحات والعرض عليه بمذكرة تفصيلية.

 

وكان محافظ بني سويف، قد اعتمد جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2024/ 2025، والتي جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، حيث تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 يناير 2025 وحتى الخميس 23 من نفس الشهر.

 

وأوضحت وكيل تعليم بني سويف، أن تلك المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية.

 

 رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أنه رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية "عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة" بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنبًا لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء ونظرا لقصر فترات النهار في تلك المدة.

 

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