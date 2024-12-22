فوجئ بقساوسة بني سويف أمام المسجد، وزير الأوقاف يشيد بوحدة المصريين

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، أن مصر ستظل رمزًا للوحدة الوطنية و"أم الدنيا"، في إشارة إلى المواقف النبيلة التي تجمع بين أبناء الوطن.

فوجئ بقساوسة بني سويف أمام المسجد

جاء ذلك عقب مفاجأته باصطفاف قساوسة الكنيسة أمام مسجد السيدة حورية، لاستقباله وتهنئته ببدء أعمال تطوير المسجد، في مشهد يعكس أسمى معاني الترابط بين عنصري الأمة.

قساوسة بني سويف يستقبلون وزير الأوقاف

وردًا على هذه اللفتة الكريمة، حرص وزير الأوقاف على مرافقة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لزيارة مطرانية بني سويف، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، بمناسبة قرب احتفالات عيد الميلاد المجيد.

حيث كان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال، أسقف مطرانية بني سويف وتوابعها، على رأس جمع كبير من الكهنة والآباء والقساوسة.

وزير الأوقاف يزور مطرانية بني سويف

وزير الأوقاف يشيد بوحدة المصريين

وأشاد وزير الأوقاف، بأجواء المحبة والتآخي التي تسود بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن هذه الروح هي الركيزة الأساسية التي تبني مستقبل الوطن وتواجه أي محاولات للتفرقة.

وأوضح الوزير أن زيارته تأتي في إطار تعزيز قيم الوحدة الوطنية والاحترام المتبادل، معربًا عن تقديره للدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية في تحقيق هذا الهدف السامي، مؤكدا على أن المشهد الذي شاهده أمام مسجد السيدة حورية يعبر عن أصالة الشعب المصري وإيمانه العميق بقيم السلام والمحبة.

واختتم الأزهري تصريحاته بتوجيه التحية لجميع أبناء بني سويف، مشيدًا بدورهم في الحفاظ على هوية الوطن ووحدته، مؤكدًا أن مصر، بجميع أبنائها، ستظل نموذجًا للوحدة الوطنية والتآخي.

وذلك في حضور الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، النائب علي بدر عضو مجلس النواب، النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، والداعية الشيخ جابر البغدادي، ومحمد علي خلاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة ومسجد السيدة حورية، بالإضافة إلى عدد من علماء الأزهر الشريف وقيادات الأوقاف.

محافظ بني سويف يصطحب وزير الاوقاف للكنيسة المطرانية

الترابط والأخوة بين نسيج الأمة المصرية

وخلال اللقاء، أعرب محافظ بني سويف، عن ترحيبه بوزير الأوقاف في أول زيارة رسمية لبني سويف بعد انضمامه للتشكيل الوزاري الجديد. وأكد المحافظ على اعتزازه بزيارة الوزير للمطرانية، مشيرًا إلى أنها تعكس أسمى معاني الترابط والأخوة بين نسيج الأمة المصرية، التي تعد نموذجًا للوحدة الوطنية وحائط صد أمام أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار الوطن.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.