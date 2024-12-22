الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فوجئ بقساوسة بني سويف أمام المسجد، وزير الأوقاف يشيد بوحدة المصريين

محافظ بني سويف يصطحب
محافظ بني سويف يصطحب وزير الأوقاف للكنيسة المطرانية، فيتو

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، أن مصر ستظل رمزًا للوحدة الوطنية و"أم الدنيا"، في إشارة إلى المواقف النبيلة التي تجمع بين أبناء الوطن.

 

فوجئ بقساوسة بني سويف أمام المسجد

جاء ذلك عقب مفاجأته باصطفاف قساوسة الكنيسة أمام مسجد السيدة حورية، لاستقباله وتهنئته ببدء أعمال تطوير المسجد، في مشهد يعكس أسمى معاني الترابط بين عنصري الأمة.

 

قساوسة بني سويف يستقبلون وزير الاوقاف 
قساوسة بني سويف يستقبلون وزير الأوقاف 

 

وردًا على هذه اللفتة الكريمة، حرص وزير الأوقاف على مرافقة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لزيارة مطرانية بني سويف، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، بمناسبة قرب احتفالات عيد الميلاد المجيد.

 

حيث كان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال، أسقف مطرانية بني سويف وتوابعها، على رأس جمع كبير من الكهنة والآباء والقساوسة.

 

وزير الاوقاف يزور مطرانية بني سويف 
وزير الأوقاف يزور مطرانية بني سويف 

 

وزير الأوقاف يشيد بوحدة المصريين

وأشاد وزير الأوقاف، بأجواء المحبة والتآخي التي تسود بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن هذه الروح هي الركيزة الأساسية التي تبني مستقبل الوطن وتواجه أي محاولات للتفرقة.

 

وأوضح الوزير أن زيارته تأتي في إطار تعزيز قيم الوحدة الوطنية والاحترام المتبادل، معربًا عن تقديره للدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية في تحقيق هذا الهدف السامي، مؤكدا على أن المشهد الذي شاهده أمام مسجد السيدة حورية يعبر عن أصالة الشعب المصري وإيمانه العميق بقيم السلام والمحبة.

 

واختتم الأزهري تصريحاته بتوجيه التحية لجميع أبناء بني سويف، مشيدًا بدورهم في الحفاظ على هوية الوطن ووحدته، مؤكدًا أن مصر، بجميع أبنائها، ستظل نموذجًا للوحدة الوطنية والتآخي.

 

وذلك في حضور الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، النائب علي بدر عضو مجلس النواب، النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، والداعية الشيخ جابر البغدادي، ومحمد علي خلاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة ومسجد السيدة حورية، بالإضافة إلى عدد من علماء الأزهر الشريف وقيادات الأوقاف.

 

محافظ بني سويف يصطحب وزير الاوقاف للكنيسة المطرانية
محافظ بني سويف يصطحب وزير الاوقاف للكنيسة المطرانية

 

الترابط والأخوة بين نسيج الأمة المصرية

وخلال اللقاء، أعرب محافظ بني سويف، عن ترحيبه بوزير الأوقاف في أول زيارة رسمية لبني سويف بعد انضمامه للتشكيل الوزاري الجديد. وأكد المحافظ على اعتزازه بزيارة الوزير للمطرانية، مشيرًا إلى أنها تعكس أسمى معاني الترابط والأخوة بين نسيج الأمة المصرية، التي تعد نموذجًا للوحدة الوطنية وحائط صد أمام أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار الوطن.
 

وزير الأوقاف يشيد بتبرع قبطي بنصف مليون جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يتابعان بدء تطوير مسجد السيدة حورية

حياة كريمة تكرّم محافظ بني سويف تقديرًا لجهوده في دعم المبادرة الرئاسية

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى ناصر العام

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يفتتحان مؤتمر الأمراض غير السارية

محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية

افتتاح مسجد الرحمة بقرية الحمّاوي ببني سويف

سكرتير بني سويف يتفقد حالة النظافة ورفع الإشغالات بمركزي ناصر وإهناسيا

الكشف والعلاج بالمجان لـ1115 مريضا ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف وزير الأوقاف أسامة الأزهري وزير الأوقاف وزير الأوقاف أسامة الأزهري

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يشيد بتبرع قبطي بنصف مليون جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يتابعان بدء تطوير مسجد السيدة حورية

حياة كريمة تكرّم محافظ بني سويف تقديرًا لجهوده في دعم المبادرة الرئاسية

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى ناصر العام

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يفتتحان مؤتمر الأمراض غير السارية

محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية

افتتاح مسجد الرحمة بقرية الحمّاوي ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

أحمد كريمة يفجر مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم

وكيل جروس يكشف مفاجأة في عقده مع الزمالك

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن ظهور متحور جديد (فيديو)

ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

20 رسالة حاسمة من السيسي لأهل الشر ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

الأمن يحل لغز العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر في قنا

هل تعالج حقنة البرد العدوى التنفسية والمتحور الجديد لفيروس كورونا؟

منوعات

المزيد

أوكرانيا تحذف اللغة الروسية من تذاكر القطارات

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة يفجر مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية