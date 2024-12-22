استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأوقاف ببني سويف لتوزيعها على الفقراء

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، مساء اليوم، على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبحضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، ومسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد السكرتير العام المساعد بـ بني سويف، توجيهات المحافظ بشأن توفير التيسيرات اللازمة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلى مستحقيها، مشيدًا بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي يساهم بشكل كبير في توفير الحماية المجتمعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية.

كما أعرب السكرتير العام المساعد ببني سويف، عن تقديره للمساهمين في المشروع الذي يُعد من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها وزارة الأوقاف، تحت قيادة الوزير الدكتور أسامة الأزهري، الذي أسعد المحافظة بزيارته أمس لتدشين تطوير مسجد السيدة حورية.

استلام 2 طن لحوم ببني سويف

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، وكيل وزارة الأوقاف بـ بني سويف، أنه تم، مساء اليوم، استلام 2 طن من اللحوم ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المحافظات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار وكيل أوقاف بني سويف، إلى أن عملية التوزيع تتم وفق قاعدة البيانات المُسجلة لدى الوزارة لضمان وصول اللحوم إلى الحالات المستحقة في مختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار مشاركة وزارة الأوقاف في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويأتي هذا الجهد استكمالًا لجهود الدولة في تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، ضمن رؤية "بداية" لدعم الفئات المستحقة وتحقيق التنمية الشاملة.

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