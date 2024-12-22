بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس ينقل عمال إحدى شركات الإلكترونيات الشهيرة، بالطريق الصحراوي الغربي بـ بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس ينقل عمال إحدى شركات الإلكترونيات الشهيرة، بالطريق الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق وإزالة آثار الحادث.

إصابة 6 أشخاص بحادث بني سويف

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: علاء محمد عويس سليمان، 27 عاما، وكريمة وعبدالمقصود عبدالمجيد، 46 عاما، وأحمد محمود محمد محمد، 26 عاما، ووردة حسن محمد أحمد، 45 عاما، وقطب عويس محمد، 38 عاما، وعيد عبد العال إسماعيل، 38 عاما، يقيمون مركز الواسطى بـ بني سويف.

وانتقلت سيارات تابعة لفرع إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.