الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس ينقل عمال إحدى شركات الإلكترونيات الشهيرة، بالطريق الصحراوي الغربي بـ بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم لتلقي العلاج اللازم.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف 

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس ينقل عمال إحدى شركات الإلكترونيات الشهيرة، بالطريق الصحراوي الغربي.

 

وعلى الفور انتقلت الاجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق وإزالة آثار الحادث.

 

إصابة 6 أشخاص بحادث بني سويف 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: علاء محمد عويس سليمان، 27 عاما، وكريمة وعبدالمقصود عبدالمجيد، 46 عاما، وأحمد محمود محمد محمد، 26 عاما، ووردة حسن محمد أحمد، 45 عاما، وقطب عويس محمد، 38 عاما، وعيد عبد العال إسماعيل، 38 عاما، يقيمون مركز الواسطى بـ بني سويف.

وانتقلت سيارات تابعة لفرع إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

 

فوجئ بقساوسة بني سويف أمام المسجد، وزير الأوقاف يشيد بوحدة المصريين

وزير الأوقاف يشيد بتبرع قبطي بنصف مليون جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يتابعان بدء تطوير مسجد السيدة حورية

حياة كريمة تكرّم محافظ بني سويف تقديرًا لجهوده في دعم المبادرة الرئاسية

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى ناصر العام

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يفتتحان مؤتمر الأمراض غير السارية

محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية

افتتاح مسجد الرحمة بقرية الحمّاوي ببني سويف

سكرتير بني سويف يتفقد حالة النظافة ورفع الإشغالات بمركزي ناصر وإهناسيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

مواد متعلقة

فوجئ بقساوسة بني سويف أمام المسجد، وزير الأوقاف يشيد بوحدة المصريين

وزير الأوقاف يشيد بتبرع قبطي بنصف مليون جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يتابعان بدء تطوير مسجد السيدة حورية

حياة كريمة تكرّم محافظ بني سويف تقديرًا لجهوده في دعم المبادرة الرئاسية

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى ناصر العام

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يفتتحان مؤتمر الأمراض غير السارية

محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية
ads

الأكثر قراءة

وسام أبو علي يسجل هدف تقدم الأهلي أمام شباب بلوزداد (صور)

الأهلي يتقدم على شباب بلوزداد 3-1 بعد مرور 65 دقيقة (صور)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

وسام أبو علي يسجل هدف تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد (صور)

برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك شباب بلوزداد (صور)

لفتة إنسانية، شيخ الأزهر يوقف مراسم افتتاح معهد أزهري ويجبر بخاطر طفل أقصري (صور)

منوعات

المزيد

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية