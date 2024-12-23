سوء نظافة وتهريب دقيق، تحرير 91 مخالفة تموينية للمخابز في بني سويف

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ بني سويف، تحت إشراف المهندس جمعة علي عبد الحفيظ، مدير المديرية 91 مخالفة شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، وعدم نظافة المخابز، والتصرف في 19 جوال دقيق مدعم.

جاء ذلك خلال حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

ضبط 40 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر

وأسفرت الحملات عن ضبط 40 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وإعدام كميات من السجائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم ضبط 180 علبة سجائر مجهولة المصدر، و40 كجم من اللحوم والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

منع التلاعب بأسعار السلع الأساسية

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

الأجهزة الرقابية ببني سويف تنفذ حملات موسعة

وفي سياق آخر، نفذت الأجهزة الرقابية بـ بـني سويف حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن محل أسمدة زراعية لحيازته وبيعه سمادًا مدعمًا من قبل الدولة، والمخصص صرفه على الحيازات الزراعية فقط، وتم ضبط 7 أجولة من سماد اليوريا المدعم، والتي كانت معدة للبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.