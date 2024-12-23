غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور)

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة نظيره سموحة في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة مع نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل، على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء.

ترتيب المحلة وسموحة

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.

وكان فريق غزل المحلة تعادل مع ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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