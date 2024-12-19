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رياضة

غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز (صور)

غزل المحلة
غزل المحلة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب استعداداته لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ومن المقر ان يلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري يوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري قي تمام الساعة الخامسة مساء علي ستاد المحلة. 

القنوان الناقلة لمباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

وتنقل شبكة قنوات اون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري عبر شاشتها وذلك لانها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما ياتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط. 

 

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