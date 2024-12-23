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رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية يتابع انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي

رئيس مدينة الإبراهيمية
رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية

تابع عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، سير تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المركز التكنولوجي، حيث تابع  مع  مدير المركز التكنولوجي، حركة سير العمل داخل المركز من تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح.

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كما قام بزيارة الحملة الميكانيكية حيث بحث الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات الموجودة بالحملة وكذلك متابعة أعمال الصيانة للمعدات الثقيلة وذلك لترشيد الإنفاق وتعظيم الإستفادة منها مؤكدا على العاملين بالصيانة الدورية للمعدات لضمان إستمرارها والعمل بها لأكبر فترة ممكنة.

وتابع أعمال منظومة النظافة داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية. وذلك  مع  محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة أعمال منظومة النظافة والتجميل بشوارع وميادين المدينة، حيث تم رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وتم رفع السفوحة من على جانبي الطريق بمدخل المدينة وأيضا تابع  مع رؤساء الوحدات المحلية بالحلوات وكفور نجم ومباشر لأعمال منظومة النظافة.

وتم ذلك بمجهود من عمال تحسين البيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم نقل المخلفات للنقظة الوسيطة بعزبة التل  سعيًا نحو بيئة صحية نظيفه ومظهر حضارى وجمالى لمركز ومدينة الإبراهيمية.

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كما قام رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية صباح اليوم بزيارة  النقطة الوسيطة لجمع القمامة بعزبة التل وذلك لمتابعة سير العمل بها وكان برفقته المهندس محمد حسن مدير النقطة. 

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عمرو مصطفي رئيس مركز الابراهيمية محافظة الشرقية طلبات التصالح المركز التكنولوجي رئاسة المركز مدير المركز التكنولوجى تلقى طلبات التصالح

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