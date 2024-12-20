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أهالي المنيا يعثرون على جثة سيدة مجهولة الهوية في ترعة الإبراهيمية

العثور على سيدة غريقة
العثور على سيدة غريقة مجهولة الهوية بالمنيا

عثر أهالي مدينة المنيا، على جثمان سيدة غريقة مجهولة الهوية في ترعة الإبراهيمية، تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

العثور على سيدة غريقة مجهولة الهوية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور الأهالي على جثمان سيدة غريقة في ترعة الإبراهيمية وتحديد أسفل كوبري المنصورة في مدينة المنيا

الأجهزة الأمنية في المنيا 

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على سيدة مجهولة الهوية، تم نقلها إلى مستشفى المنيا وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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