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حوادث

القبض على سائق ميكروباص ترعة الإبراهيمية

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص في أسيوط، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط القبض على سائق ميكروباص ديروط المتسبب في حادث سقوط السيارة داخل ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

ذلك بعد تحقيقات أولية تشير إلى أن الحادث وقع أثناء خروج السيارة من موقف سيارات ديروط.

 

اسماء ضحايا غرق ميكروباص بترعة الإبراهيمية

 

وكانت قد حصلت فيتو، على أسماء الخمسة المفقودين الذين ما زال رجال شرطة المسطحات المائية والغواصون في البحث عنهم في مياه ترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط  بعدما سقطت بهم سيارة ميكروباص كانوا بداخلها وهم..

 

-دعاء شحاتة عبد الحميد (24 عامًا)، معيدة بكلية التربية ومقيمة في بني يحي.

-شريهان عثمان صديقي عبدالله (35 عامًا)، ربة منزل ومقيمة في ديروط الشريف.

-سماح نتعي سيد خليل (35 عامًا)، ربة منزل.

-فرحة رمضان نتعي (22 عامًا)، ربة منزل.

-سعد الهنا سيد خليل (65 عامًا).

وترصد فيتو أيضا اسم المصابين وهم الناجين  في حادث انقلاب الميكروباص بترعة الإبراهيمية وهو 

-المهندس أحمد صابر زكي البارودي، مهندس مدني مقيم بمركز القوصية، تمكن من القفز من السيارة إلى الشاطئ قبل سقوطها، ما أدى إلى إصابته في قدميه.
تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

-طفلتان تتراوح أعمارهما بين 5 و6 سنوات، أنقذتهما والدتهما شريهان عثمان بإلقائهما خارج السيارة قبل سقوطها في الترعة.

بينما المتوفى الوحيد الذي تم انتشال جثمانه فهو 

-محمود حفني محمد مدني (37 عامًا)، فلاح ومقيم بقرية مسارة، تم انتشال جثمانه من الترعة ونقله إلى مشرحة مستشفى ديروط العام.

انتشال  الميكروباص الذي سقط بترعة الإبراهيمية

 

نجحت شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بمديرية أمن أسيوط من انتشال  الميكروباص الذي سقط بترعة الإبراهيمية بدون ركابه من ترعة الإبراهيمية.

غرق ميكروباص بداخلها 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب  في مياه ترعة الإبراهيمية بموقف الركاب بمركز ديروط.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه.

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فيتو مياه ترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط

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