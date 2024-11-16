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رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية يتابع العمل بالمركز التكنولوجي

رئيس مدينة الإبراهيمية
رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية

قام عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بمتابعة عمل اللجان الفنية بالإبراهيمية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال زيارته للمركز التكنولوجي برئاسة المركز بالفترة المسائية 

متابعة منظومة النظافة والإنارة بمركز الإبراهيمية في الشرقية

وقال إن هشام زناتي مدير المركز التكنولوجي برئاسة المركز، قد استمر فى حركة  سير العمل داخل المركز من تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح والبحث، وذلك وفقًا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ٢٠٢٤. 

 

وقال إنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حسب القانون الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣وتمت متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة أعمال مشرفي النظام وجميع موظفي المركز التكنولوجي، وتمت مناقشة كافة الملفات المتعلقة والخاصة بملف التصالح والانتهاء من شهادات البيانات.

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وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة الإعلان للمواطنين عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والمدن والأحياء الوحدات المحلية حتى تنتهى المحافظة من ذلك الملف الحيوي.

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عمرو مصطفي رئيس مركز ومدينة الابراهيمية المركز التكنولوجى برئاسة المركز الفترة المسائية تلفى طلبات التصالح مخالفات البناء متابعة اللجان الفنية

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