الأحد 24 نوفمبر 2024
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محافظات

رئيس مركز الإبراهيمية بالشرقية يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

رئيس المركزيتابع
رئيس المركزيتابع المركزالتكنولوجى

تابع المحاسب عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية   تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك خلال زيارته للمركز التكنولوجي برئاسة المركز وبرفقته عثمان عوض الله وكيل مكتب رئيس المركز  

متابعة منظومة النظافة والإنارة بمركز الإبراهيمية في الشرقية

  

المركز التكنولوجى بالابراهيمية شرقية -فيتو
المركز التكنولوجى بالابراهيمية شرقية -فيتو

تلقى الطلبات الخاصة بالتصالح 

وتابع رئيس المركز  مع  هشام زناتي مدير المركز التكنولوجي برئاسة المركز حركة سير العمل داخل المركز من تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح. 

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 

وقال رئيس المركز  ان ذلك وفقًا لقرارالدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ٢٠٢٤ باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حسب القانون الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

المركز التكنولوجى بالابراهيمية شرقية -فيتو
المركز التكنولوجى بالابراهيمية شرقية -فيتو

متابعة الاعمال بالمركز واعمال المشرفين 

كما تم متابعة إنتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة أعمال مشرفي النظام وجميع موظفي المركز التكنولوجي وتم مناقشة كافة الملفات المتعلقه والخاصة بملف التصالح  والإنتهاء من شهادات البيانات.

رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية يتابع العمل بالمركز التكنولوجي

توجيهات المحافظ 

تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة الإعلان للمواطنين عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والمدن  وان يتم معاملتهم معاملة حسنة للحصور على رضا المواطن.

 

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