رئيس مدينة الابراهيمية يتابع العمل بالمركزالتكنولوجى بالشرقية

قام المحاسب عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية بمتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك خلال زيارته للمركز التكنولوجي برئاسة المركز وكان برفقته محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشؤون البيئة والمدينة.

توجيهات المهندس حازم الاشمونى

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة الإعلان للمواطنين عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والمدن.

هشام زناتى مدير المركز التكنولوجى

وقال رئيس المركز انه تابع مع هشام زناتي مدير المركز التكنولوجي برئاسة المركز حركة سير العمل داخل المركز من تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121لسنة 24

و ذلك وفقًا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ٢٠٢٤ باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

انتظام العمل بالمركز التكنولوجى

كما تم متابعة إنتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة أعمال مشرفي النظام وجميع موظفي المركز التكنولوجي وتم مناقشة كافة الملفات المتعلقه والخاصة بملف التصالح والإنتهاء من شهادات البيانات.

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