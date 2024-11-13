متابعة منظومة النظافة والإنارة بمركز الإبراهيمية في الشرقية

قام عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمتابعة أعمال منظومة النظافة داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية.

شوارع وميادين المدينة

وتابع محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة أعمال منظومة النظافة والتجميل بشوارع وميادين المدينة حيث تم رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية.

رفع السفوحة

وتم تنظيف مداخل المدينة ورفع السفوحة من على جانبي الطريق بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية وذلك لإظهار الشكل الجمالي.

اعمال منظومة النظافة

كما تابع أيضا مع رؤساء الوحدات المحلية بالحلوات وكفور نجم ومباشر أعمال منظومة النظافة وذلك بمجهود من عمال تحسين البيئة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية

النظافة بالابراهيمية -فيتو

المحطة الوسيطة بعزبة التل

وتم نقل المخلفات للمحطة الوسيطة بعزبة التل وذلك سعيًا نحو بيئة صحية نظيفه ومظهر حضارى وجمالى لمركز ومدينة الإبراهيمية.

اعمال الصيانة لاعمدة الانارة

وقام المهندس أحمد فؤاد رئيس قسم الإنارة برئاسة المركز والفريق المعاون له للقيام بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة العمومية وإصلاح كشافات الإنارة بمدخل قرية الحلوات من ناحية الوحدة الصحية وبحضور شادية مصطفى رئيس الوحدة المحلية بالحلوات .

محافظ الشرقية

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ