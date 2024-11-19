رئيس مركز الإبراهيمية بالشرقية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

قام المحاسب عمرو مصطفى، رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، اليوم خلال جولته بالفترة المسائية، بمتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك خلال زيارته للمركز التكنولوجي برئاسة المركز وكان برفقته حسن الشبراويني مدير مكتب رئيس المركز.

توجيهات المحافظ

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة الإعلان للمواطنين عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والمدن والتعامل بلطف مع المواطنين

حركة سير العمل

حيث تابع مع هشام زناتي مدير المركز التكنولوجي برئاسة المركز حركة سير العمل داخل المركز من تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح.

قرار رئيس مجلس الوزراء

وذلك وفقًا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حسب القانون الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

متابعة عمل مشرفي النظام

وتم متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة أعمال مشرفي النظام وجميع موظفي المركز التكنولوجي وتم مناقشة كافة الملفات المتعلقة والخاصة بملف التصالح والانتهاء من شهادات البيانات.

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