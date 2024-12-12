الجمعة 13 ديسمبر 2024
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محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ملفات التصالح بالمركز التكنولوجية

المركز التكنولوجى
المركز التكنولوجى وملفات التصالح مساء بالإبراهيمية، فيتو

تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة الإعلان للمواطنين بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والمدن طبقًا لآخر القوانين المنظمة لأعمال التصالح.

قام عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية بمتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك خلال زيارته للمركز التكنولوجي برئاسة المركز بالفترة المسائية  وكان برفقته عثمان عوض الله وكيل مكتب رئيس المركز.

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متابعة المركز التكنولوجي

حيث تابع المركز ومعه هشام زناتي مدير المركز التكنولوجي برئاسة المركز حركة سير العمل داخل المركز من تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح.

 

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 

وذلك وفق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حسب القانون الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

مناقشة كافة الملفات 

وتم متابعة إنتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة أعمال مشرفي النظام وجميع موظفي المركز التكنولوجي وتم مناقشة كافة الملفات المتعلقه والخاصة بملف التصالح  والإنتهاء من شهادات البيانات

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