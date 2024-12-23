"المحامين" تواصل المقابلات الشخصية لخريجي كليات الشريعة والقانون

تستمر النقابة العامة للمحامين في إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الراغبين في القيد بالجدول العام، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 ديسمبر، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وأكدت نقابة المحامين ضرورة التزام المتقدمين بالزي الرسمي الكامل، والذي يشمل "البدلة والكرافتة"، مع إحضار ملف التقديم كاملًا، بالإضافة إلى نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من خارج القاهرة الكبرى.

وأوضحت النقابة أنه يتم إخطار جميع المتقدمين بمواعيد المقابلات الشخصية عبر رسائل "واتساب"، إلى جانب نشر قوائم الأسماء على الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للنقابة.

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