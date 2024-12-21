أخبار الاقتصاد اليوم: 10 جنيهات زيادة في أسعار الذهب.. صادرات الأجهزة الكهربائية ترتفع بنسبة 8.7%.. ونتائج طرح المرحلة الثامنة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها، وعمليات الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء الجديدة التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير بالشركة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

كشف المهندس محمد فتحى، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن ارتفاع صادرات الأجهزة الكهربائية خلال أول 10 أشهر من 2024، بنسبة 8.7% بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2023، لافتا إلى أن نمو صادرات هذا القطاع تشير إلى القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر.

كشفت جوجل عن إطلاق تطبيق محفظة جوجل Google Wallet فى مصر الشهر المقبل ، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ما تقدمه محفظة جوجل.

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال تداولات الأسبوع الماضي

كشفت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية

واشارت الوزارة إلى أنه فى موعد غايته غدًا الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ سيتم الإعلان عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

يعد الكاكاو من السلع الأساسية الهامة والضرورية، ويكثر استخدامها فى فصل الشتاء بالإضافة إلى دخولها فى العديد من الصناعات المختلفة.

ومن بين أهم الصناعات الغذائية الشيكولاتة والتى يدخل الكاكاو في صناعتها بصورة كبيرة، ويعد مشروب الكاكاو غني بالعناصر الغذائية، وله العديد من الفوائد الصحية للكاكاو خاصة مع بدء موسم الشتاء.

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تعزيز قدرة المشروعات اليدوية والتراثية للتصدير للخارج، من خلال تعريفهم باحتياجات الأسواق الخارجية ومعايير الجودة واشتراطات التصدير.

وأشار إلى تسهيل مشاركتها في كبرى المعارض الداخلية أو الخارجية سواء التي ينظمها الجهاز أو يشارك فيها، وذلك من أجل إتاحة الفرص التسويقية لتلك المنتجات للنفاذ للأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها في التصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية

يبحث الكثير من مستخدمي جوجل Google عبر الإنترنت فى مصر عن كيفية التصرف فى حال اكتشاف اختراق بيانات جوجل وأيضا كيفية الدخول إلى حسابات جوجل فى حال اختراق حسابات جوجول او حتى نسيان الباسورد.

يعرف الألماس بقسوته وصلابته الفائقة، بل يعتبر من أقسى المواد الموجودة على سطح الأرض، ولذلك فإن كلمة Diamond مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة "أداماس" وتعني الصلابة والقسوة.

وخلال السطور التالية تستعرض “فيتو ” أرخص خواتم الألماس فى الصاغة، والتي تبدأ أسعارها من 9 آلاف جنيه، حيث زاد البحث عبر “جوجل ” عن أرخص خواتم الألماس فى الصاغة.

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية بالأسواق المحلية اليوم السبت بقيمة 10 جنيهات فى الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيها “بيع”، 4291 جنيها “شراء”.



سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها “بيع”، 3755 جنيها “شراء”.





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