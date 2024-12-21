ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 21/12/2024

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية بالأسواق المحلية اليوم السبت بقيمة 10 جنيهات فى الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيها “بيع”، 4291 جنيها “شراء”.



سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها “بيع”، 3755 جنيها “شراء”.



سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3235 جنيهًا “بيع”، 3218 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30200 جنيها.

اسعار الذهب العالمية اليوم في البورصة

حققتأسعار الذهب مستويات جديدة فى السعر العالمى داخل البورصة العالمية اليوم السبت، حيث تراجعت الأونصة بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وبدأ المعدن الأصفر فى تسجيل تراجع أسبوعي بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

وقلص الذهب من خسائره الأسبوعية بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم، إلا أنة خلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.96 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2622.91 دولارا للأونصة.



وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 تراجعا أسبوعيا بنحو 1.1 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2645.1 دولارا للأونصة.

تراجع الدولار خلال عامين

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة، الجمعة، عن أعلى مستوياته في عامين مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وأظهر تقرير أن التضخم الشهري تباطأ في نوفمبر بعد تحسن طفيف في الأشهر الماضية.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.2 بالمئة في أكتوبر

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

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