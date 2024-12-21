السبت 21 ديسمبر 2024
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اقتصاد

الصناعة تعلن نتائج طرح المرحلة الثامنة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية

كامل الوزير
كامل الوزير

كشفت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية 

واشارت الوزارة إلى أنه فى موعد غايته غدًا الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ سيتم الإعلان عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية 

طرح 2612 قطعة أرض صناعية

والطرح  اشتمل على ٢٦١٢  قطعة أرض صناعية في ٢٤ محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) وذلك بمساحات متنوعة تتراوح بين ١٢٠ مترا مربعا وحتى ٥٠٠ ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء)

ويأتي ذلك عقب انتهاء الهيئة من دراسة دقيقة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من خلال الإدارات الفنية بها خلال اقل من أسبوع بعد إغلاق باب التقدم، وأنه تم إعلان تخصيص ٥٨٥ قطعة ارض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات على مساحة اجمالية ٢.١ مليون متر مربع وذلك من اجمالي ١٩٥٧ طلبا تقدموا على المنصة.

 

و يأتي هذا الإعلان عبر المنصة في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، حيث تم تطبيق معايير المفاضلة في فحص الطلبات الواردة بأعلى معايير المصداقية والنزاهة انحيازا للمستثمر الجاد وفق الاولويات المحددة 

 كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني.

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا الطرح يعد الثانى عبر المنصة خلال ٣ اشهر حيث تم طرح المرحلة السابعة في الأول من سبتمبر الماضي تزامنا مع اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية

و قرر الوزير بأن يتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دوريا عبر المنصة كل ثلاثة شهور، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والثقة لدى المستثمر المحلى والاجنبي واتاحة الفرصة للمستثمر الجاد للحصول على ارض لمشروعه، وذلك تلبية للطلب المتزايد على الاراضي الصناعية مما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة  www.madein.eg.

 منصة مصر الصناعية الرقمية

جدير بالذكر أنه تقرر بالنسبة للمستثمرين الجادين ممن لم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض في هذا الطرح الحالي، وفق معايير المفاضلة، ممن تقدموا بدراسات فنية ومالية مقبولة،  أنه سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم المقرر له الأول من مارس،  في حالة لم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز بالطرح الحالي.

هذا وتساهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير كافة الإجراءات على المستثمر الصناعي من خلال توحيد جهة التعامل للحصول على الخدمات الصناعية من خلال منصة صناعية موحدة تتيح إنهاء كافة الإجراءات والخدمات الصناعية والحصول على المعلومات الكترونيًا عن بعد دون الحاجة الى التوجه الى الجهات المختلفة.

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وزارة الصناعة الصناعة للتنمية الصناعية الاراضي الصناعية
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