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صحة ومرأة

للتدفئة في الشتاء، تعرف على فوائد الكاكاو الخام للجسم

فوائد الكاكاو، فيتو
فوائد الكاكاو، فيتو

يُصنع مسحوق الكاكاو من حبوب الكاكاو، والتي تأتي من نبات “Theobroma cacao L”، وحبوب الكاكاو هي المكون الأساسي في الشوكولاتة، ولكن يمكن أيضًا طحنها إلى مسحوق الكاكاو، ويوفر المسحوق العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، كما يتم استهلاك أكثر من 4.5 مليون طن من الكاكاو في جميع أنحاء العالم كل عام.

الفوائد الصحية للكاكاو

يوفر مسحوق الكاكاو الكثير من الفوائد، خاصة إذا كان يحتوي على 72٪ على الأقل من الكاكاو، وبالتقرير التالي نظرة على بعض الفوائد الصحية لمسحوق الكاكاو:

تحسين الصحة الإدراكية

تشير الأبحاث إلى أن إضافة المزيد من مسحوق الكاكاو إلى النظام الغذائي يساعد على تحسين الانتباه والذاكرة العاملة والإدراك العام، وقد يساعد أيضًا في استعادة الأداء الإدراكي لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم.

تقوية الجهاز المناعي

يحتوي مسحوق الكاكاو على الحديد والزنك والسيلينيوم، وتساعد هذه المعادن الجسم على العمل وتعزز جهاز المناعة.

تقليل الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي

قد يكون تناول مسحوق الكاكاو مفيدًا إذا تم تشخيص الشخص بالسرطان وخضع للعلاج الإشعاعي، فقد ثبت أن السيلينيوم الموجود في مسحوق الكاكاو يحد من الآثار الجانبية السلبية للعلاج الإشعاعي لدى الأشخاص المصابين بالسرطان.

تحسين وظائف العضلات والأعصاب

المغنيسيوم مهم لتنظيم تقلص العضلات والمساعدة في وظائف الأعصاب، كما يساعد المعدن على حماية الخلايا العصبية وتقليل خطر الاضطرابات العصبية، ويحتوي مسحوق الكاكاو على المغنيسيوم، مما يعني أن تناوله يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العضلات والجهاز العصبي.

التئام الجروح

تحتوي الشوكولاتة المصنوعة من 90% من الكاكاو على الكثير من الزنك، وهو معدن مفيد لشفاء الجروح.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

تساعد الفلافونول، وهي نوع من الفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، على حماية من أمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم ومنع تلف الخلايا، ويحتوي مسحوق الكاكاو أيضًا على البوليفينول، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول والسكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

انخفاض الالتهاب

مسحوق الكاكاو غني بالثيوبرومين، الذي يساعد على تقليل الالتهاب ويمكن أن يحمي من أمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

إنقاص الوزن والتحكم فيه

نظرًا لأن الكاكاو غني بالمغذيات النباتية ولكنه منخفض الدهون والسكر، فإن السعرات الحرارية التي تحصل عليها من مسحوق الكاكاو ستكون مليئة بالمواد الكيميائية الصحية، كما وجدت الدراسات أن الكاكاو يساعد في تنظيم استخدام الطاقة والتمثيل الغذائي مع زيادة الشعور بالشبع. بعبارة أخرى، على الرغم من أن الشوكولاتة ترتبط عادةً بزيادة الوزن، إلا أن مسحوق الكاكاو قد يساعد في الواقع على تقليل الوزن مع توفير العناصر الغذائية المهمة.

العناصر الغذائية

يحتوي مسحوق الكاكاو على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك المعادن مثل الحديد والزنك والسيلينيوم والمغنيسيوم.

العناصر الغذائية لكل وجبة

يحتوي ربع كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى على:

السعرات الحرارية: 49

الكربوهيدرات: 12 جرامًا

الألياف: 7 جرامات

البروتين: 4 جرامات

الدهون: 3 جرامات

الأشياء التي يجب الانتباه إليها

لا يحتوي الكاكاو بمفرده على الكثير من السكر أو الدهون، ومع ذلك، تحتوي معظم منتجات الشوكولاتة التجارية على سكريات ودهون مضافة، من المهم اختيار المنتجات التي تحتوي على 60 - 70% من الكاكاو أو أعلى للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

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