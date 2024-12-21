السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

جوجل، فيتو
جوجل، فيتو

كشفت جوجل عن إطلاق تطبيق محفظة جوجل Google Wallet فى مصر الشهر المقبل ، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ما تقدمه محفظة جوجل. 

تطبيق محفظة جوجل 

وتقدم جوجل خدمة محفظة جوجل يناير المقبل فى 16 دولة من بينها مصر وتشمل برمودا، كمبوديا، السلفادور، جيرنسي، كوسوفو، المغرب، نيكاراجوا، بنما، باراجواي، طاجيكستان، جمهورية الدومينيكان، موناكو، وبيرو وباكستان وفنزويلا. 

وأوضحت جوجل ان هذا الإطلاق يعد جزءا من استراتيجيتها لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، ما يساعد في تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين. 

مميزات محفظة جوجل 

خطوات استعادة حساب جوجل

تفاصيل خطأ جوجل في إعلان موعد مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي بكأس الرابطة

يمنح  تطبيق محفظة جوجل  Google Wallet  تخزين معلومات الدفع، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الهوية الرقمية، وتذاكر السفر، وهو ما يسهل عمليات الدفع والتعاملات المالية عبر الهواتف الذكية، ويعد التطبيق خطوة مهمة في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوجل محفظة جوجل google Google Wallet مصر

مواد متعلقة

سقطوا من فوق جسر غير مكتمل، الهند تحقق في حادث مصرع 3 أشخاص بسبب "جوجل ماب"

بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

أخبار الاقتصاد اليوم: قرار صادم لصناع المحتوى من جوجل.. انخفاض أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية.. شغلني تفتتح ثاني مراكزها لخدمة القاهرة الكبري

سبب إعلان جوجل إرسال الدفعات لصناع المحتوى المصريين بالجنيه بدلا من الدولار وموعد التطبيق
ads

الأكثر قراءة

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 21/12/2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بحكومة تصريف الأعمال السورية

دوري كرة اليد للسيدات، الزمالك يفوز على الأهلي بضربات الترجيح

السيسي: نحتاج 2 تريليون دولار مصروفات سنوية

منوعات

المزيد

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية