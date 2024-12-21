خطوات استعادة حساب جوجل

يبحث الكثير من مستخدمي جوجل Google عبر الإنترنت فى مصر عن كيفية التصرف فى حال اكتشاف اختراق بيانات جوجل وأيضا كيفية الدخول إلى حسابات جوجل فى حال اختراق حسابات جوجول او حتى نسيان الباسورد.

استعادة حساب جوجل

- قامت جوجل بعمل طريقة رسمية بسيطة لاستعادة الحسابات فى حال اختراق جوجل او نسيان الباسورد سيتطلب فيها إدخال بعض المعلومات لتتمكن جوجل من التحقق من الهوية، فإذا تحققت جوجل من الهوية سيتم استعادة الحساب، ويمكن البدء باستخدامه مرة أخرى.

- في البداية يجب جمع جميع المعلومات ذات الصلة بالحساب المراد استرداده مثل عنوان البريد الإلكتروني، والاسم الموجود في الحساب، وكلمات المرور المستخدمة، ثم الانتقال إلى صفحة Google Account Recovery وكتابة في خانة عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف عنوان البريد المرتبط بالحساب المراد استعادته، أو رقم الهاتف المرتبط به. ويجب أن يتطابق مع الرقم المستخدم عند إعداد حسابك لأول مرة.

- بعد ذلك يتم الضغط انقر فوق زر التالي.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني

وكتابة كلمة المرور الأخيرة ثم الضغَط فوق زر التالي، وسيطلب جوجل إدخال عنوان البريد الإلكتروني المضاف إلى حساب للاسترداد، حيث ستظهر رسالة تقول إنه للحصول على رمز التحقق، يجب التأكد أولًا من عنوان البريد الإلكتروني المخصص للطوارئ المضاف إلى الحساب، وبعد إضافة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالاسترداد يتم الضغط فوق زر إرسال.

- بعد ذلك سيتم تلقي رمز التحقق في البريد الإلكتروني الخاص باسترداد الحساب، وسيتم إدخال رمز التحقق في المكان المخصص، ثم الضغط فوق زر التالي أما إذا تم إدخال رقم هاتف بدلًا من عنوان بريد إلكتروني، سترسل جوجل رمز تحقق إلى رقم الهاتف.

إرسال رمز التحقق

- كتابة رمز التحقق في الخانة الخاصة بإضافة رمز التحقق، ثم الضغط فوق زر التالي، وسواء تم استخدام عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف لتلقي رمز التحقق، فإن الخطوة التالية هي نفسها بعد أن تتحقق جوجل من الهوية، وهي إعادة تعيين كلمة المرور، حيث سيُطلب إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة، ويجب اختيار كلمة مرور قوية لم يتم استخدامها بالفعل في الحساب من قبل، وبعدها سيتم تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الجديدة مع العلم أنه فى حال عدم تذكر أيًا من كلمات المرور القديمة أو الحديثة الخاصة بالحساب، ستطرح جوجل عدة أسئلة للتحقق من الهوية.

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