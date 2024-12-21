صادرات الأجهزة الكهربائية ترتفع بنسبة 8.7% خلال 10 أشهر من 2024

كشف المهندس محمد فتحى، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن ارتفاع صادرات الأجهزة الكهربائية خلال أول 10 أشهر من 2024، بنسبة 8.7% بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2023، لافتا إلى أن نمو صادرات هذا القطاع تشير إلى القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر.

سوق الأجهزة الكهربائية فى مصر

وأشار فتحى إلى أن سوق الاجهزة الكهربائية فى مصر كبير وضخم، والذى يتمثل فى حجم إنتاج كافة أنواع الأجهزة الكهربائية بمختلف التصميمات والتكنولوجيات لـ الثلاجات، البوتاجاز، الغسالة، التكييف، وغيرها من الأجهزة، مشيرا إلى أن هذا القطاع أمامه فرص نمو واعدة.

مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية

وقال عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ، خلال مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم السبت، أن مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وجذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، لافتا إلى أن تطوير البنية التحتية الأساسية ينعكس بشكل إيجابى على القطاع الصناعى.

تشجيع التصدير هو الحل السريع لنمو الصناعة

وقال إن تشجيع التصدير هو الحل السريع لنمو الصناعة فى مصر، موضحا أن التصدير يعد “مسألة حياة”، لأنه بدون التصدير لايمكن نمو معدلات الصناعة.

وأشار الى أن الصناعات المصرية ذات سمعة جيدة بالاسواق الخارجية التصديرية،لافتا الى جودة وتميز المنتجات المصرية يساهم فى منح مزيد من الثقة فى المنتج المصرى، موضحا أهمية تطوير الصناعات والاجهزة الكهربائية بما يعطى فرصة اكبر للمنتج المصرى فى اختراق الاسواق الخارجية.

خدمة ما بعد البيع

وأوضح أن "خدمة ما بعد البيع" تشمل خدمات ما بعد البيع الدعم الفني والصيانة، وتوفير قطع الغيار، وتقديم الاستشارات والإرشادات حول الاستخدام الأمثل للمنتج، وهو سر نجاح المنتجات المصدرة.

وأشار إلى أن "خدمة ما بعد البيع" تهدف إلى ضمان رضا العميل عن المنتج أو الخدمة وتعزيز العلاقة بين العميل والشركة، لافتا إلى أنها تعد أحد أهم الأهداف التى تحرص عليها المنشآت الصناعية بالسوق المحلى، واصفا اياها بانها القاطرة الأساسية لنجاح اى مصنع وتوسع منتجاته فى السوق المحلى.

المهندس محمد فتحى

ضرورة نقل التكنولوجيا المتطورة الى مصر

وأكد ضرورة نقل التكنولوجيا المتطورة الى مصر، كما طالب بضرورة عمل خريطة استثمارية للمشروعات الصناعية المطلوبة بالسوق المحلى، فضلا عن ضرورة الاستمرار فى العمل على زيادة المكون المحلى فى الصناعات الهندسية.

وأشار إلى أن الصناعات الهندسية تعد أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم فى زيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنها تحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ولها دور رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة.

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 24.2% لـ 4.3 مليارات دولار أول 10 أشهر من 2024

وكشفت أحدث الاحصائيات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية خلال أول 10 أشهر من 2024 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2023 بنسبة 24.2%، حيث بلغت 4.392 مليارات دولار فى 2024 حتى أكتوبر مقابل 3.535 مليار دولار لنفس الفترة عام 2023.

الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا فى شهر أكتوبر 2024

وكشفت الاحصائيات أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا فى شهر أكتوبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 14% حيث بلغت 458 مليون دولار فى أكتوبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى أكتوبر 2023.



وتتضمنت أهم الدول التي ارتفعت الصادرات الهندسية اليها هي، أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - ايطاليا - التشيك - اسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) آسيا ( السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) أفريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا)

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