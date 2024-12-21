السبت 21 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الكاكاو تسجل ارتفاعًا قياسيًا في 2024 وسط أزمة نقص الإنتاج

اسعار الكاكاو تواصل
اسعار الكاكاو تواصل الارتفاع

يعد  الكاكاو من السلع الأساسية الهامة والضرورية، ويكثر استخدامها فى فصل الشتاء بالإضافة إلى دخولها فى العديد من الصناعات المختلفة.

ومن بين أهم الصناعات الغذائية الشيكولاتة والتى يدخل الكاكاو في صناعتها بصورة كبيرة، ويعد مشروب الكاكاو غني بالعناصر الغذائية، وله العديد من الفوائد الصحية للكاكاو خاصة مع بدء موسم الشتاء.

ارتفاع أسعار الكاكاو 2024

 

ارتفعت أسعار الكاكاو بشكل مذهل في 2024 لتتفوق على جميع السلع الأساسية الأخرى، حيث سجلت أسعار العقود الآجلة في نيويورك أعلى مستوياتها على الإطلاق، متجاوزة الـ 13 ألف دولار للطن.

ويعود هذا الارتفاع القياسي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تراجع الإنتاج في غرب إفريقيا، أكبر مناطق إنتاج الكاكاو في العالم، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض.

وسجلت الأسعار رقمًا قياسيًا جديدًا وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض الإنتاج في ساحل العاج، أكبر دولة منتجة للمحصول في العالم.

 

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