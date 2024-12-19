سكرتير بني سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الشاملة

قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجولة ميدانية لموقع مشروع كوبري الشاملة بـ مدينة بني سويف، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يُعد من المشروعات الحيوية بالمحافظة، خاصة في مجال تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام داخل المدينة.

سكرتير بني سويف يزور موقع مشروع كوبري الشاملة

وخلال الزيارة، اطلع السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف على معدلات الإنجاز الفعلي للمشروع، واستمع إلى شرح من المسؤولين حول التحديات التي تواجه سير العمل، مؤكدا على ضرورة تذليل العقبات التي قد تعيق تنفيذ المشروع، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال.

سكرتير بني سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل

وأشار السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف إلى توجيهات المحافظ بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وشركات المرافق، من أجل تسريع وتيرة العمل، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تحسين حركة المرور داخل المدينة وتقليل الاختناقات المرورية التي تشهدها منطقة كوبري الشاملة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته، كل من: علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.

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