الخميس 19 ديسمبر 2024
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محافظ بني سويف يطمئن على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بإهناسيا

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، فيتو

 تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة  خلال زيارته لمدينة إهناسيا للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات الحيوية، خاصة في قطاع التموين، وضمن جهود محافظة بني سويف لضبط الأسواق وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

 

محافظ بني سويف يتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة

 وخلال جولته داخل الفرع، اطمأن محافظ بني سويف من مسؤولي التموين على توافر السلع الأساسية مثل السكر، والأرز، وزيوت الطعام، واللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى مراقبة سلاسل الإمداد ومخزون السلع الاستراتيجية، مؤكدًا على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والأهلية في مراقبة الأسواق وضمان جودة وصلاحية السلع، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

 

رافق محافظ بني سويف في الزيارة عضوا مجلس النواب علي بدر وسامي توفيق، والمهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، وهاني الجويلي رئيس المدينة، ومسؤولو إدارة التموين وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة في إهناسيا.

 

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