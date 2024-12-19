محافظ بني سويف يطمئن على انتظام الدراسة بمدرسة إهناسيا الثانوية بنات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مدرسة إهناسيا الثانوية بنات لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة، حيث جاءت الزيارة ضمن برنامج ميداني لمتابعة مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي تهم المواطنين.

محافظ بني سويف يزور مدرسة إهناسيا الثانوية بنات

وخلال الزيارة، اطمأن محافظ بني سويف على انتظام العملية التعليمية وتواجد أعضاء هيئة التدريس والإداريين، حيث تفقد بعض الفصول الدراسية واطلع على جانب من الشرح العملي في معمل الفيزياء.

كما تابع محافظ بني سويف سير التقييمات الأسبوعية للطالبات في المواد الأساسية، مؤكدًا على أهمية متابعة نسب حضور وغياب الطلاب وتحقيق الانضباط في المدارس، بالإضافة إلى متابعة حالة النظافة ومنع الإشغالات في محيط المدارس.

وتجول محافظ بني سويف في المدرسة توفقد المعامل والأنشطة التربوية في المدرسة، مشددًا على أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لاكتشاف المواهب الطلابية وصقل مهاراتهن.

محافظ بني سويف يبدي إعجابه بحوار ونقاش الطالبات

كما زار المحافظ المكتبة، حيث التقى بالطالبات أثناء حصص الأنشطة، واستمع إلى مناظرة بينهن حول الفروق بين استخدام الكتاب المدرسي وأجهزة التابلت في التعليم، وأبدى المحافظ إعجابه بأسلوب الحوار وطريقة تناول الموضوع، مؤكدًا على أهمية توظيف التكنولوجيا في التعليم في ظل التطور العلمي العالمي في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

رافق المحافظ خلال الزيارة أعضاء مجلس النواب النائب علي بدر والنائب سامي توفيق، والدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة إهناسيا، وإيمان عدلي مديرة المدرسة.

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