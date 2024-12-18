الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ببني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص في العقد السادس من العمر، اليوم الأربعاء، بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

بلاغ العثور على جثة ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بعثور أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، على جثة شخص يدعى "ريان م. ر" في العقد السادس من العمر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الفحوصات الطبية وتحديد أسباب الوفاة، حيث أفادت مصادر أولية بوجود شبهات جنائية حول الواقعة.

النيابة تباشر التحقيقات فى الواقعة

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لكشف غموض الحادث، وتم إتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بـ بني سويف التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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