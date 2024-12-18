الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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محافظات

سكرتير بني سويف يفحص شكوى أهالي أشمنت من وجود مياه مجهولة المصدر

جولة سكرتير بني سويف،
جولة سكرتير بني سويف، فيتو

قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، بجولة تفقدية بقرية إشمنت التابعة لمركز ناصر، لمتابعة الإجراءات الفنية المنفذة بشأن شكوى بعض المواطنين من وجود مياه سطحية مجهولة المصدر ببعض المنازل، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وتقديم الحلول العاجلة.

 

جولة سكرتير بني سويف بقرية ابشنا

وخلال الجولة أشرف السكرتير العام المساعد بـ بني سويف، على الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والصرف المغطى، والري، والإسكان، حيث قامت شركة المياه بالكشف عن مصدر التسريب، على فترات متباعدة، ولم يتبين للأجهزة وجود أي تسريب.

 

وعقب المعاينة الميدانية، عقد السكرتير العام المساعد بـ بني سويف، اجتماعًا بمقر الوحدة المحلية بحضور المختصين المعنين، لمناقشة آليات التعامل مع المشكلة لسرعة حلها، وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات، والتي من ضمنها تنفيذ توصيات إدارة شؤون البيئة بالكسح الدوري لخزانات الصرف من خلال المواطنين، لحين بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بالقرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة تجاوزت 115 مليون جنيهًا، مع استعجال الهيئة القومية لمياه الشرب بسرعة الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمني.

 

رافق السكرتير العام المساعد في جولته كل من: شوقي هاشم، رئيس مدينة ناصر، المهندس أحمد رمزي وكيل وزرة الإسكان، والدكتورة أسماء سامي، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة بني سويف، بالإضافة إلى المختصين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف المغطى وأعضاء الوحدة المحلية.

 

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