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رياضة

غزل المحلة المنتشي يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري اليوم السبت، في المباراة المقرر أن يحتضنها ستاد المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

ويسعى فريق غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري لمواصلة الانطلاقة المميزة التي بدأها تحت قيادة مدربه شوقي غريب، حيث فاز الفريق المحلاوي في مباراته السابقة على فريق زد إف سي بنتيجة 3ـ1 في كأس رابطة الأندية المصرية.

أما فريق الاتحاد السكندري فيسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية في كأس الرابطة. 

حكام مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 


موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء على إستاد المحلة. 

القنوان الناقلة لمباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري عبر شاشتها وذلك لأنها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط. 

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