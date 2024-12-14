تفاصيل خطأ جوجل في إعلان موعد مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي بكأس الرابطة

كأس الرابطة، قام محرك البحث الشهير جوجل بتحديد موعد مباراة البنك الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة الموسم الجاري يوم 18 الشهر الجاري، وهو موعد مغاير للحقيقة وإعلان جداول المباريات من قبل رابطة الأندية المحترفة.

وبالبحث عن موعد المباراة على محرك البحث جوجل يظهر في نتائج البحث أن المباراة يوم الأربعاء 18 ديسمبر، وما هو ما تسبب في نقل المعلومة الخاطئة على عدد من التطبيقات الرياضية الكبيرة وعدد من المنصات الإخبارية.

فيتو تنشر مواعيد مباريات كأس الرابطة المحترفة، لتصحيح الخطأ الدارج من قبل الموقع الشهير وتوضيح الموعد الحقيقي للمباراة بين البنك الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

الموعد الصحيح لمباراة البنك الأهلي ضد غزل المحلة بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي ضد غزل المحلة يوم 18 مارس 2025 بالجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة وليس يوم 18 ديسمبر 2024 كما موضح جوجل.

ويستعد غزل المحلة بقيادة الكابتن شوقي غريب، لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 21 ديسمبر الجاري في الدوري المصري بعد فوزه في الظهور الأول في قيادة زعيم الفلاحين بالفوز علي زد بثلاثية في افتتاح مشواره بكأس الرابطة.

تصريحات شوقي غريب

وكان الكابتن شوقي غريب تحدث خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه بنادي غزل المحلة قائلا: أتمنى أن أرى جماهير غزل المحلة في ملعب المحلة ملعب الرعب كما يسمي، وهذا النادي عظيم بجماهيره ومجلس إدارته والإدارات التي تناوبت عليه خلال الفترة الماضية.

وأضاف: وجودي في غزل المحلة لخلق كوادر تدريبية وتفيد النادي فيما بعد، وأسعد شيء بالنسبة لي أن أكون وسط أهلي وأسرتي اليوم، الذي يعد من أسعد أيام حياتي لوجودي في غزل المحلة.

وأكمل: لدي مشروع كبير لتطوير كل شيء داخل غزل المحلة، وبالأخص لفريق كرة القدم وذلك كرد جميل لنادي غزل المحلة.

وزاد: هدفنا أن يعود ملعب المحلة يستقبل مباريات المنتخبات الوطنية، لأن المنتخبات تبحث عن جماهير تشجعها، وهذا هدف الادارة برئاسة وليد خليل ويجب أن ندعمه في هذا، لأن التطوير الذي يحدث في غزل المحلة الآن غير مسبوق.

وأكمل: “الفرق بين كوني لاعب ومدرب لغزل المحلة كبير، لأنني وأنا لاعب مسؤول عن نفسي، بينما وأنا الآن مدرب مسؤول عن مجموعة كبيرة، وبالطبع لم نفُز بكل المباريات أو نخسر كل اللقاءات لكن هدفنا هو إعادة اسم غزل المحلة مرة أخرى إلى مكانته الطبيعية”.

وواصل: “الإنجازات التي حققتها مع المنتخبات يرجع فضلها في الأول والآخر إلى غزل المحلة، لأنه بيتي وتعلمت منه الكثير، ولم يعرض علي تولي تدريب الفريق سوى مرة واحدة عام 2011، ولم أرفض تولي المهمة لكن الأمور لم تكتمل من جانب إدارة الفريق حينها”.

وأضاف: "أقدم الشكر للكابتن أحمد عيد عبد الملك هو وجهاز بالكامل، وأشكر الجهاز الفني المؤقت بقيادة عصام محيسن على الفترة التي قضاها مع الفريق".

وعقد نادي غزل المحلة مؤتمرا صحفيا الاثنين الماضي لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، الذي حل في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، أعلن يوم السبت الماضي، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين.

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