غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الاتحاد في الدوي الممتاز (صور)

بدا الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب استعداداته لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقر ان يلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري يوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري قي تمام الساعة الخامسة مساء علي ستاد المحلة.

غزل المحلة يفوز علي زد

وفاز فريق غزل المحلة ضد زد بنتيجة 3-1 لصالح زعيم الفلاحين، في المباراة التي اقيمت بينهم يوم الخميس الماضي، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

سجل أهداف غزل المحلة، محمد حمدي زكي في الدقيقة 11، حميدو فاتوو في الدقيقة 25، عبده يحيى في الدقيقة 38، بينما أحرز شادي حسين هدف فريق زد في الشوط الثاني من ضربة جزاء.

ويتواجد غزل المحلة بقيادة مديره الفني شوقي غريب وزد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي؛ المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

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