أخبار الفن.. سوزان نجم الدين تبكي على الهواء.. وتامر عاشور يطرح أغنيته الجديدة "ياه"
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها بكاء الفنانة السورية سوزان نجم الدين أثناء حديثها عن جرائم بشار الأسد.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
وفاة والد الكاتب عمر طاهر
أعلن الكاتب والسيناريست عمر طاهر عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
أرملة محمد رحيم لـ"فيتو": الراحل لديه 21 أغنية لم تطرح.. وتامر حسني واحد من العائلة
قالت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم: إن الراحل لديه 21 أغنية ضمن ألبوم كامل لم تطرح بعد، مشيرة إلى أنها تستعد لطرحها قريبا على فترات، باعتبارها كانت في الأساس مديرة أعماله.
تامر حسني يؤجل طرح دويتو "الذوق العالي" مع محمد منير إلى أبريل
قرر الفنان تامر حسني تأجيل طرح كليب الذوق العالي، الذي يجمعه مع الفنان محمد منير إلى شهر أكتوبر المقبل، بالرغم من تصويره منذ عدة أشهر.
سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية
أجرت المنتجة سارة الطباخ عملية جراحية خلال الأيام القليلة الماضية، بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.
فيلم مين يصدق لزينة أشرف عبد الباقي يحقق 94 ألف جنيه أمس
يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم مين يصدق والذي تقوم بإخراجه زينة أشرف عبد الباقي، ويقوم ببطولته الفنان يوسف عمر.
أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش نمبر وان ومحققش نجاحات في السينما (فيديو)
قال السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر:"محمد رمضان مش نمبر وان، وقلت كده بعد عدم نجاح فيلم آخر ديك في مصر".
تامر عاشور يطرح أحدث أغنياته "ياه" (فيديو)
طرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة “ياه” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
ع توقيت قلبي، نجوى كرم تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة
كشفت الفنانة نجوى كرم عن تفاصيل أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “ع توقيت قلبي”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
إبراهيم عبد المجيد يطالب بإنقاذ بشير الديك
دعا الروائي البارز إبراهيم عبد المجيد الحكومة المصرية إلى التدخل الفوري لعلاج المؤلف الكبير بشير الديك الذي يعاني ظروفًا صحية متأخرة.
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