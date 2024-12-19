أخبار الفن.. سوزان نجم الدين تبكي على الهواء.. وتامر عاشور يطرح أغنيته الجديدة "ياه"

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها بكاء الفنانة السورية سوزان نجم الدين أثناء حديثها عن جرائم بشار الأسد.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن الكاتب والسيناريست عمر طاهر عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

قالت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم: إن الراحل لديه 21 أغنية ضمن ألبوم كامل لم تطرح بعد، مشيرة إلى أنها تستعد لطرحها قريبا على فترات، باعتبارها كانت في الأساس مديرة أعماله.

قرر الفنان تامر حسني تأجيل طرح كليب الذوق العالي، الذي يجمعه مع الفنان محمد منير إلى شهر أكتوبر المقبل، بالرغم من تصويره منذ عدة أشهر.

أجرت المنتجة سارة الطباخ عملية جراحية خلال الأيام القليلة الماضية، بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم مين يصدق والذي تقوم بإخراجه زينة أشرف عبد الباقي، ويقوم ببطولته الفنان يوسف عمر.

قال السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر:"محمد رمضان مش نمبر وان، وقلت كده بعد عدم نجاح فيلم آخر ديك في مصر".

طرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة “ياه” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كشفت الفنانة نجوى كرم عن تفاصيل أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “ع توقيت قلبي”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

دعا الروائي البارز إبراهيم عبد المجيد الحكومة المصرية إلى التدخل الفوري لعلاج المؤلف الكبير بشير الديك الذي يعاني ظروفًا صحية متأخرة.

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