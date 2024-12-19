الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الفن.. سوزان نجم الدين تبكي على الهواء.. وتامر عاشور يطرح أغنيته الجديدة "ياه"

سوزان نجم الدين،
سوزان نجم الدين، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها بكاء الفنانة السورية سوزان نجم الدين أثناء حديثها عن جرائم بشار الأسد.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

وفاة والد الكاتب عمر طاهر

 

أعلن الكاتب والسيناريست عمر طاهر عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

 

أرملة محمد رحيم لـ"فيتو": الراحل لديه 21 أغنية لم تطرح.. وتامر حسني واحد من العائلة

 

قالت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم: إن الراحل لديه 21 أغنية ضمن ألبوم كامل لم تطرح بعد، مشيرة  إلى أنها تستعد لطرحها قريبا على فترات، باعتبارها كانت في الأساس مديرة أعماله.  

 

تامر حسني يؤجل طرح دويتو "الذوق العالي" مع محمد منير إلى أبريل

 

قرر الفنان تامر حسني تأجيل طرح كليب الذوق العالي، الذي يجمعه مع الفنان محمد منير إلى شهر أكتوبر المقبل، بالرغم من تصويره منذ عدة أشهر.

 

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

 

أجرت المنتجة سارة الطباخ عملية جراحية خلال الأيام القليلة الماضية، بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

 

فيلم مين يصدق لزينة أشرف عبد الباقي يحقق 94 ألف جنيه أمس

 

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم مين يصدق والذي تقوم بإخراجه زينة أشرف عبد الباقي، ويقوم ببطولته الفنان يوسف عمر.

 

أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش نمبر وان ومحققش نجاحات في السينما (فيديو)

 

قال السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر:"محمد رمضان مش نمبر وان، وقلت كده بعد عدم نجاح فيلم آخر ديك في مصر".

 

تامر عاشور يطرح أحدث أغنياته "ياه" (فيديو)

 

طرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة “ياه” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

 

ع توقيت قلبي، نجوى كرم تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة

 

كشفت الفنانة نجوى كرم عن تفاصيل أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “ع توقيت قلبي”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

 

إبراهيم عبد المجيد يطالب بإنقاذ بشير الديك

 

دعا الروائي البارز إبراهيم عبد المجيد الحكومة المصرية  إلى التدخل الفوري لعلاج المؤلف الكبير بشير الديك الذي يعاني ظروفًا صحية متأخرة.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوزان نجم الدين بشار الأسد المطرب تامر عاشور الفن اخبار الفن
ads

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر في لقاء سيراميكا

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

20 مليون جنيه كلمة السر، زاهي حواس يكشف حقيقة تأجير الأهرامات ليوتيوبر أمريكي

الصحة: تكليف رئاسي بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي

تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

روسيا باقية ولن نواجه إسرائيل، أحمد الشرع يجيب عن جميع أسئلة الشعوب العربية

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو)

الصحفيين تكشف سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة

منوعات

المزيد

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية