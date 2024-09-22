الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منشور غامض للشاعر أيمن بهجت قمر على حسابه بمواقع التواصل

أيمن بهجت قمر، فيتو
أيمن بهجت قمر، فيتو

نشر الكاتب أيمن بهجت قمر منشورًا جديد اليوم والذي أثار فضول الجمهور حول من يقصد من خلال كلامه.

وكتب بهجت قمر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” متحدثًا عن مساحة الهاتف فى مجاز، فقال: “لما موبايلي اتملى وهنج لقيته كاتب لي storage full وطلع لي اكتر ناس بيني وبينهم شات وداتا متقله الموبايل.. لقيت في اول خمس ارقام  تلاته مابقوش في حياتي اصلا ولاول مره اقرر امسح الشات كله اللي بيني وبينهم لإنهم واخدين مساحه كبيره هما مابقوش موجودين فيها ومايستاهلوش حتى اشتريلهم بميت جنيه مساحه جديده للموبايل..”

وتابع الشاعر: “فضي حياتك وموبايلك من الناس اللي اخدت سعه ومكانه مش مكانتها وعن تجربه والله والله التهنيجه هتفك”

فبرغم تأييد عدد من الجمهور لكلام الشاعرإلا أن العديد منهم قد تسأل عن من يقصد الشاعر من خلال كلماته. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أيمن بهجت قمر بهجت قمر الكاتب أيمن يهجت قمر الشاعر بهجت قمر

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

منشور غامض للشاعر أيمن بهجت قمر على حسابه بمواقع التواصل

محافظ بورسعيد يحيل مديري مدرستين و10 معلمين للتحقيق

نقيب الفلاحين: سعر عداية الطماطم وزن 25 كيلو تجاوز 500 جنيه.. وهذا موعد تراجع الأسعار

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

لطلاب الثانوية الأزهرية، رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

ads

منوعات

المزيد

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية