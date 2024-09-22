منشور غامض للشاعر أيمن بهجت قمر على حسابه بمواقع التواصل

نشر الكاتب أيمن بهجت قمر منشورًا جديد اليوم والذي أثار فضول الجمهور حول من يقصد من خلال كلامه.

وكتب بهجت قمر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” متحدثًا عن مساحة الهاتف فى مجاز، فقال: “لما موبايلي اتملى وهنج لقيته كاتب لي storage full وطلع لي اكتر ناس بيني وبينهم شات وداتا متقله الموبايل.. لقيت في اول خمس ارقام تلاته مابقوش في حياتي اصلا ولاول مره اقرر امسح الشات كله اللي بيني وبينهم لإنهم واخدين مساحه كبيره هما مابقوش موجودين فيها ومايستاهلوش حتى اشتريلهم بميت جنيه مساحه جديده للموبايل..”

وتابع الشاعر: “فضي حياتك وموبايلك من الناس اللي اخدت سعه ومكانه مش مكانتها وعن تجربه والله والله التهنيجه هتفك”

فبرغم تأييد عدد من الجمهور لكلام الشاعرإلا أن العديد منهم قد تسأل عن من يقصد الشاعر من خلال كلماته.