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ثقافة وفنون

كواليس التحضيرات النهائية لألبوم تامر عاشور ومفاجآته مع شاعر "تيجي نتراهن" (خاص)

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

يواصل الفنان تامر عاشور  العمل على التجهيزات النهائية علي أحدث ألبوماته الغنائية من بعد آخر ألبوم "تيجي نتراهن".

ألبوم تامر عاشور الجديد 

وأكد مصدر مقرب من تامر عاشور في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن المطرب اقترب من طرح ألبومه الجديد، مشيرًا إلى أنه حاليا في مرحلة الاستقرار على القائمة النهائية للألبوم.

وأضاف المصدر، أن تامر عاشور من المفترض أن يطرح ألبومه الجديد خلال أسبوعين أي بعد ثلاثة أسابيع ليس أكثر، متابعا: “أنه يتعاون في ألبومه الجديد مع الشاعر محمود عليم في عدد من الأغاني، وذلك بعد نجاحهما معا في أغنية ”تيجي نتراهن"، مشيرا إلى أن الألبوم سيطرح كاملا وليس “سينجل”، ويسيطر عليه الطابع الدرامي في أغلب أغانيه.

ومن ناحية أخرى، كان تامر عاشور قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في قصر عابدين، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا. 

وقدم تامر  عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، ولاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، ومن أبرزها “تيجي نتراهن” و"هايجيلي موجوع"، وغيرهما.

 

 

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