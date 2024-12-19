إبراهيم عبد المجيد يطالب بإنقاذ بشير الديك

دعا الروائي البارز إبراهيم عبد المجيد الحكومة المصرية إلى التدخل الفوري لعلاج المؤلف الكبير بشير الديك الذي يعاني ظروفًا صحية متأخرة.

“عبد المجيد” كتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أرجو أن تتدخل الدولة لإنقاذ الكاتب الكبير بشير الديك”.

وكانت ابنة بشير الديك نشرت صباح اليوم منشورًا مطولًا كشفت فيه عن تراجع الحالة الصحية لوالدها، ما استدعى إدخاله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، غير أنها أعربت عن استيائها من تردي الخدمة الطبية المقدمة لوالدها، وهو ما دعى “عبد المجيد” إلى مناشدة الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإنقاذه.

“الديك” -الذي أتمَّ عامه الثمانين في يوليو الماضي- يمتلك مسيرة فنية متميزة، حيث تعاون مع مشاهير التمثيل والإخراج، وكتب عددًا من الأعمال السينمائية والدرامية المتميزة، أبرزها: “ضد الحكومة” و"ناجي العلي"، و"الناس في كفر عسكر" و"حرب الجواسيس".

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