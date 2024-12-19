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ثقافة وفنون

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

سارة
سارة

أجرت المنتجة سارة الطباخ عملية جراحية خلال الأيام القليلة الماضية، بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف مصدر مقرب من سارة في تصريحات لفيتو، أنها كانت حريصة على عدم الكشف عن أزمتها الصحية، حتى آنها لم تخبر الكثير من آصدقائها بإجرائها لجراحة دقيقة، كما لم تكشف تفاصيل تلك الجراحة.

أضاف المصدر أن سارة حاليا تتواجد بمنزلها بمدينة الشيخ زايد بعد تحسن حالتها الصحية، وتقضي فترة من النقاهة وسط رعاية من أسرتها، وسوف تعاود نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة خاصة أنها مرتبطة بعدد من الأعمال الموسيقية والحفلات الغنائية الهامة.

 

عقد تامر عاشور مع سارة الطباخ

يذكر أنه قد شهدت الفترة الماضية خلافات بين سارة الطباخ والمطرب تامر عاشور، وذلك بسبب تعاقدهما معا على إنتاج أعمال موسيقية لم تخرج للنور.

وقال تامر بأحد لقاءاته التليفزيونية: "أنا اشتغلت مع سارة الطباخ ومضيت معاها عقد ومفيش حاجة من العقد اتنفذت فأنا بدأت أشوف شغلي وأول ما بدأت اشوف شغلي هي بدأت تقاضيني بإنها ماضية معايا وأنتجت لي واتدخلت النقابة وكلامي واضح هي ما التزمتش بالعقد ومن رحمة ربنا عليها إني ما كملتش في القضية".

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المنتجة سارة الطباخ سارة الطباخ أغاني تامر عاشور

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