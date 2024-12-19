تامر حسني يؤجل طرح دويتو "الذوق العالي" مع محمد منير إلى أبريل

قرر الفنان تامر حسني تأجيل طرح كليب الذوق العالي، الذي يجمعه مع الفنان محمد منير إلى شهر أكتوبر المقبل، بالرغم من تصويره منذ عدة أشهر.

وكشف مصدر مقرب من تامر أن سبب تأجيل طرح الكليب هو تصويره في أشهر الصيف، حيث كان النجمان تامر والكينج يرتديان ملابس صيفية، وليس من المنطقي أن يتم طرح الأغنية والكليب في أشهر الشتاء

وأضاف المصدر إن الأغنية قد تم الانتهاء منها بالكامل، وكذلك الكليب الذي أجريت له عمليات المونتاج والميكساج وأصبح جاهزا للعرض

حفل تامر حسني

من جانب آخر، يحيي الفنان تامر حسني حفلا في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 ديسمبر الجاري، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتطرح التذاكر يوم 18 ديسمبر.

ويحيي ايضا تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة

وأعلنت الشركة المنظمة عن أسعار حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلي نحو 75 ألف جنيه.

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