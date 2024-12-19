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ثقافة وفنون

إجمالي إيرادات فيلم "مين يصدق" منذ طرحه بالسينمات

فيلم مين يصدق، فيتو
فيلم مين يصدق، فيتو

 واصل فيلم “مين يصدق” للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي، حصد إيرادات جيدة منذ طرحه بدور العرض السينمائي بعد عرضه في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم "مين يصدق" منذ طرحه بالسينمات 2.4 مليون جنيه. 

 

قصة فيلم مين يصدق 

 تدور أحداث  فيلم "مين يصدق؟" حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك. 

 

أبطال فيلم مين يصدق 

 "يعد فيلم “مين يصدق” أولى تجارب زينة أشرف عبد الباقي الإخراجية في الروائي الطويل عقب قيامها بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، ويقوم ببطولة الفيلم يوسف عمر، وجايدا منصور، وأشرف عبد الباقي وشريف منير.

 الفيلم فكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن “إيزو”، ديكور ندى عبد المجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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