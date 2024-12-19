ابنة بشير الديك تعلن تطورات الحالة الصحية لوالدها وتكشف عن موقف صادم من أطباء المستشفى

كشفت "دينا" ابنة السيناريست الكبير بشير الديك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد دخوله الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك

وكتبت دينا بشير الديك: “صباح الخير جميعًا.. للأسف بابا دخل تاني الرعاية في مستشفى.. والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص.. للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تاني.. المشكلة في الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضى… رحنا امبارح وقت الزيارة لقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جدًا وبيؤلمه ومحدش كان واخد باله والمفروض إنه في الرعاية”.

وأضافت دينا بشير الديك: "المشكلة التانية إنه بقى لا قادر يمضغ الأكل ولا يبلعه… ده غير إنه كان جعان على غير العادة لأنه بالرغم من عدم قدرته على المضغ ولا البلع لكنه أول ما بدأ يأكل بدأ وعيه يزيد… ازاي دي رعاية؟!… ومن كتر قلق ماما وعدم ثقتها في الخدمة المقدمة (اللي هي مش رخيصة بالمناسبة) بقت بتشوف الأدوية اللي بياخدها وبتعرف تأثيرها والآثار الجانبية بتاعتها، وبدأت تناقش الدكاترة في الأدوية دي.. راح دكتور الرعاية المحترم المتواجد ساعتها قال لها (لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية) هل ده رد محترم لدكتور رعاية في مستشفى معروفة بتميزها في الرعاية؟!".

واختتمت: “الصراحة مش ده أول دكتور رعاية هناك يكون بالجليطة دي… وللأمانة الوحيدين المهذبين هناك دكتور صافي مديرة الرعاية ودكتور أحمد سامي دكتور الرعاية… وللأسف مش موجودين طول الوقت… إن شاء الله نخرج منها على خير ونروح مستشفى تانية في أسرع وقت… برجاء الدعاء لبابا إنه يقوم بالسلامة ويخرج من النفق المظلم اللي هو فيه ده… آمين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.