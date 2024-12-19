الخميس 19 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

وفاة والد الكاتب عمر طاهر

عمر طاهر
عمر طاهر

أعلن الكاتب والسيناريست عمر طاهر عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

 

وكتب عمر منشور قال فيه:"في أمان الله ورحمته سندي وضهري أبويا وصديقى وأغلى الحبايب.. مش لاقي كلام نسألكم الدعاء"

 

ديوان وضع محرج 

وكانت طبعة خاصة من ديوان "وضع محرج" للكاتب عمر طاهر،  صدرت مؤخرا وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على صدوره لأول مرة. 

ويقول عمر طاهر عن هذا الديوان: "بعد مرور عشرين عامًا أحاول أن أتأمل صاحب هذه القصائد عبر ما كتبه، أحسد شابًّا في نهاية عشرينياته على جرأته وشجاعته أن يقول الشعر كما يراه هو شخصيًّا، يقوله بطريقته ولا يلتفت، يتسكع في الشوارع بالساعات بحثًا عن الخيط الرقيق الفاصل بين الكلام العادي وثمرة الشعر، ويختبر العالم من حوله بما يكتبه". 

عمر طاهر من مواليد صعيد مصر في منتصف السبعينيات، صدر له العديد من الكتب الناجحة، من بينها: «صنايعية مصر: مشاهد من حياة بعض بناة مصر في العصر الحديث» (جزءان)، و«كُحل وحَبَّهان - رواية»، و«أثر النبي: قصص قصيرة من وحي السيرة»، و«إذاعة الأغاني: سيرة شخصية للغناء»، و«مَن علَّم عبد الناصر شُرب السجائر؟»، و«شكلها باظت: ألبوم اجتماعي ساخر».

كما أصدر عدة دواوين شعرية من بينها: «وضع محرج»، و«قهوة وشيكولاتة»، و«مشوار لحد الحيطة»، وكتب أغنيات لكثيرين من بينهم: حمزة نمرة، وكايروكي، وسعاد ماسي، ومحمد عساف، ورامي صبري، وأصالة، وأحمد عدوية، وأحمد سعد، ومدحت صالح.

 

و كتب للسينما عدة أفلام من بينها: «طير إنت»، و«يوم مالوش لازمة»، و«كابتن مصر». 

 

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أعمال عمر طاهر أعمال الكاتب عمر طاهر عمر طاهر

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