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ثقافة وفنون

تامر عاشور يطرح أحدث أغنياته "ياه" (فيديو)

تامرعاشور، فيتو
تامرعاشور، فيتو

طرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة “ياه” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتفاعل مع الأغنية عدد من جمهور تامر عاشور بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير وكافة تطبيقات الموسيقى.

ويواصل  تامر عاشور  العمل على التجهيزات النهائية لأحدث ألبوماته الغنائية من بعد آخر ألبوم "تيجي نتراهن".

ألبوم تامر عاشور الجديد 

وأكد مصدر مقرب من تامر عاشور في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن المطرب اقترب من طرح ألبومه الجديد، مشيرًا إلى أنه حاليا في مرحلة الاستقرار على القائمة النهائية للألبوم.

وأضاف المصدر، أن تامر عاشور من المفترض أن يطرح ألبومه الجديد خلال أسبوعين أي بعد ثلاثة أسابيع ليس أكثر، متابعا: “أنه يتعاون في ألبومه الجديد مع الشاعر محمود عليم في عدد من الأغاني، وذلك بعد نجاحهما معا في أغنية ”تيجي نتراهن"، مشيرا إلى أن الألبوم سيطرح كاملا وليس “سينجل”، ويسيطر عليه الطابع الدرامي في أغلب أغانيه.

حفا تامر عاشور في قصر عابدين

ومن ناحية أخرى، كان تامر عاشور قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في قصر عابدين، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا. 

وقدم تامر  عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، ولاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، ومن أبرزها “تيجي نتراهن” و"هايجيلي موجوع"، وغيرهما.

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