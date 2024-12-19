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ثقافة وفنون

فيلم مين يصدق لزينة أشرف عبد الباقي يحقق 94 ألف جنيه أمس

فيلم مين يصدق
فيلم مين يصدق

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم مين يصدق والذي تقوم بإخراجه زينة أشرف عبد الباقي، ويقوم ببطولته الفنان يوسف عمر.

إيرادات فيلم مين يصدق 

وحقق فيلم مين يصدق إيرادات أكثر من 94 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الأربعاء في دور العرض السينمائي

قصة فيلم مين يصدق 

 تدور أحداث  فيلم "مين يصدق؟" حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك. 

 

أبطال فيلم مين يصدق 

 "يعد فيلم “مين يصدق” أولى تجارب زينة أشرف عبد الباقي الإخراجية في الروائي الطويل عقب قيامها بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، ويقوم ببطولة الفيلم يوسف عمر، وجايدا منصور، وأشرف عبد الباقي وشريف منير.

 الفيلم فكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن “إيزو”، ديكور ندى عبد المجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

 

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