نتصرف كميلشيا بدون قانون، شهادة مروعة لجنود إسرائيليين عن طريقة قتل أهالي غزة

نقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن جنود إسرائيليين انتقادهم لسلوك جيشهم في غزة، على خلفية تصرفه كميلشيا مسلحة خارجة عن القانون.

شهادات جنود إسرائيليين عن جرائم الاحتلال في غزة

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن جنود إسرائيليين قولهم: أحيانا يتصرف الجيش في غزة مثل ميليشيا مسلحة مستقلة دون قوانين.

نتنياهو، فيتو

فى ذات السياق قال ضابط بجيش الاحتلال خدم في محور نتساريم للصحيفة، على الإسرائيليين أن يعرفوا كيف تبدو الحرب وأفعال بعض الضباط والجنود الخطيرة بغزة، مؤكدا، نحن في مكان بلا قوانين وحياة البشر فيه لا قيمة لها.

خط شمال محور نتساريم يسمى خط الجثث

وتابع الضابط الإسرائيلي، هناك خط شمال محور نتساريم يسمى خط الجثث وأهالي قطاع غزة يعرفونه، بعد إطلاق النار على الفلسطينيين عند المحور تترك الجثث لتأكلها الكلاب.

كاشفا عن سباق وتحد بين الوحدات العسكرية في غزة لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين، ولدينا أوامر بإرسال صور الجثث وقد أرسلنا صور 200 قتيل -شهيد- وتبين أن 10 منهم فقط من حماس، والأوامر هي أن كل من يخترق الحد في نتساريم يجب أن يتلقى رصاصة في رأسه.

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