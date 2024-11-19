الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

عرض ٥ ملايين دولار مقابل كل أسير، نتنياهو يتحدث عن مستقبل حماس من محور نتساريم

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من محور نتساريم، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب ستواصل ملاحقة حماس ولن تتخلى عن إعادة الرهائن.

 

نتنياهو يعرض 5 ملايين دولار لمن يعيد رهينة

وهدد نتنياهو كل من شارك باختطاف الأسرى بالقتل ومواصلة ملاحقتهم، مجددًا اقتراحه لكل من يريد تسليم رهينة بدفع مبلغ 5 ملايين دولار وإيجاد مخرج آمن له.

من جهته قال وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس: المهمة الأكثر أهمية التي يراها الجميع هنا هي إنقاذ الأشخاص المختطفين إلى منازلهم ومن أجل ذلك نحن نقاتل هنا، من أجل هزيمة حماس، علينا أن نتأكد من أن حماس لن تحكم هنا في اليوم التالي لهذا السبب حدثت كل الأشياء ولهذا السبب ستحدث وسنكمل المهمة.

تدمير قدرات حركة حماس

وأمس، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست "دمرنا جزءا كبيرا من قدرات حركة حماس وربما لم ننته من ذلك بعد لكننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الأمر".

وأدعي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائليلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل دمرت عددا كبيرا من منصات الصواريخ المحيطة بطهران.

نتنياهو يعيد رواية تدمير قدرات إيران الصاروخية

وأضاف:  قررنا شن هجمة على إيران من خلال الصواريخ والطائرات ودمرنا منصات الصواريخ الثلاث المتبقية حول طهران، مشيرا إلى أن إيران أطلقت 300 صاروخ باليستي وبمساعدة واشنطن ودول أخرى تمكنا من إسقاط الكثير من المسيرات والصواريخ".

وزعم نتنياهو تدمير ما بين 70 % و80 % من المنظومة الصاروخية لحزب الله، لكن الحزب لا يزال يمتلك قدرات صاروخية.. ولو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير ما عليه الوضع في غزة، وكان هناك نقاش بشأن التخلص من نصر الله والغالبية الساحقة داخل مجلس الوزراء أقرت هذه الخطوة.. نصر الله كان المشرف على خطط تدمير إسرائيل".

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