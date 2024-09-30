كتائب القسام تعلن مقتل جنود إسرائيليين في تفجير حقل ألغام بخان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، مساء اليوم الإثنين، عن تفجير حقل ألغام معد مسبقا ما أدى لمقتل جنود إسرائيليين.

وجاء في البيان: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية هندسية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

استهداف ناقلتي جند ودبابة وجرافتين عسكريتين

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت كتائب القسام عن استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين واستهداف دبابة وجرافتين عسكريتين في خان يونس.

وقالت القسام في بيان إنه "خلال كمين مركب، تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة ميركفاه وجرافتين عسكريتين من نوع D9 بالعبوات وقذائف الياسين 105 وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإجلاء".